Meteo L’Aquila, previsioni da Domenica 28 a Martedì 30 Luglio

Domenica, 28 Luglio 2024:

Per Domenica si prevede un cielo sereno per gran parte della giornata. Le temperature aumenteranno gradualmente, partendo da 21.9°C a mezzanotte fino a raggiungere un massimo di 33.4°C alle 15:00. L’umidità diminuirà costantemente, partendo dal 64% a mezzanotte e scendendo al 25% alle 15:00. Il vento soffierà a una velocità compresa tra i 4 e i 13 km/h, proveniente principalmente da nord-nord-ovest. Verso sera, attorno alle 18:00, si avrà un leggero aumento dell’umidità e una diminuzione delle temperature con un vento che cambierà direzione verso est.

Lunedì, 29 Luglio 2024:

Anche per Lunedì il cielo sarà sereno per l’intera giornata. Le temperature si manterranno elevate, oscillando tra 22.7°C e 32.6°C. L’umidità sarà leggermente più alta rispetto a Domenica, con valori compresi tra il 37% e il 76%. Il vento sarà prevalentemente orientato verso est, con una velocità variabile tra 1 e 15 km/h. In serata, attorno alle 20:00, si avrà un aumento dell’umidità, ma le temperature rimarranno piuttosto stabili, con un lieve calo verso la mezzanotte.

Martedì, 30 Luglio 2024:

Anche Martedì sarà caratterizzato da cielo sereno per l’intera giornata. Le temperature tenderanno a salire leggermente, passando da 22.2°C a mezzanotte a 32.4°C alle 14:00. L’umidità si manterrà intorno al 32-37% con un leggero aumento verso sera. Il vento soffierà principalmente da est e sud-est, con velocità comprese tra 1 e 18 km/h. In serata si avrà un aumento dell’umidità e una diminuzione delle temperature, con il vento che rimarrà orientato verso sud-est.

Con queste previsioni meteo dettagliate, si consiglia di prestare attenzione alle temperature elevate e alla diminuzione dell’umidità durante le ore più calde della giornata, e di tenere in considerazione l’orientamento del vento per eventuali attività all’aperto.