Meteo Modena, previsioni da Domenica 28/07/2024 a Martedì 30/07/2024

Domenica, 28 Luglio 2024

Il tempo a Modena domenica sarà caratterizzato da cieli sereni per l’intera giornata, senza precipitazioni. Le temperature si manterranno elevate, con valori massimi attesi intorno ai 36 gradi nel primo pomeriggio. L’umidità sarà moderata, oscillando tra il 28% e il 72%. Il vento soffierà da nord-ovest con una velocità compresa tra 2 e 9 km/h.

Lunedì, 29 Luglio 2024

Anche lunedì la situazione meteorologica a Modena si preannuncia stabile e soleggiata, con cieli sereni o poco nuvolosi. Le temperature massime raggiungeranno i 35 gradi nel primo pomeriggio, mentre l’umidità sarà compresa tra il 38% e l’86%. Il vento sarà prevalente da est con una velocità variabile tra 4 e 12 km/h.

Martedì, 30 Luglio 2024

Per martedì è previsto un cambiamento delle condizioni meteorologiche, con un aumento della nuvolosità e la comparsa di copertura nuvolosa. Le temperature massime si attesteranno sui 34 gradi nel primo pomeriggio, mentre l’umidità oscillerà tra il 33% e il 69%. Il vento soffierà da est con intensità compresa tra 4 e 13 km/h.

In conclusione, il Meteo a Modena per i prossimi giorni si prospetta generalmente soleggiato, con un aumento della nuvolosità previsto per martedì. Le temperature rimarranno elevate, con valori massimi attesi intorno ai 36 gradi, mentre l’umidità si manterrà moderata. Il vento sarà prevalentemente orientato da est con intensità compresa tra 2 e 13 km/h.