Meteo Napoli, previsioni da Domenica 28 a Martedì 30 Luglio

Domenica, 28 Luglio 2024

La giornata di Domenica si preannuncia all’insegna del sereno per la città di Napoli. Le temperature si manterranno elevate con valori massimi che potranno raggiungere i 37 gradi Celsius nelle ore centrali del pomeriggio. L’umidità si manterrà intorno al 36% con una leggera brezza proveniente da Ovest-Nordovest con velocità tra i 13 e i 17 km/h.

Lunedì, 29 Luglio 2024

Anche per Lunedì si prevede un’ulteriore giornata caratterizzata da cieli sereni su Napoli. Le temperature massime toccheranno i 38 gradi Celsius intorno alle ore centrali del giorno, mentre l’umidità si manterrà intorno al 35%. Il vento soffierà da Ovest con velocità tra i 10 e i 17 km/h.

Martedì, 30 Luglio 2024

La situazione meteorologica si conferma stabile per Martedì, con cieli sereni e temperature che raggiungeranno i 39 gradi Celsius nelle ore centrali del giorno. L’umidità si attesterà intorno al 16%, rendendo la giornata particolarmente calda. Il vento soffierà da Nord-Nordest con intensità tra i 13 e i 15 km/h.

In conclusione, la prossima settimana si prevede all’insegna del bel tempo per la città di Napoli, con temperature elevate e assenza di precipitazioni. Si consiglia di adottare le opportune misure per proteggersi dal caldo e di prestare attenzione alle indicazioni delle autorità competenti per prevenire eventuali disagi legati alle alte temperature.