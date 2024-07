Meteo Palermo, previsioni da Domenica 28 a Martedì 30 Luglio

Previsioni Meteo Palermo 28 Luglio 2024:

Domenica, il cielo su Palermo sarà prevalentemente sereno per l’intera giornata. Le temperature si manterranno costanti intorno ai 26-31°C, con un’umidità che oscillerà tra il 52% e il 67%. Il vento soffierà con una velocità media di 10-13 km/h provenendo da nord-est. Non sono previste precipitazioni.

Previsioni Meteo Palermo 29 Luglio 2024:

Lunedì, il meteo a Palermo sarà caratterizzato da cielo sereno e temperature che varieranno tra i 26°C e i 31°C. L’umidità si manterrà intorno al 41-75%, mentre il vento soffierà con una velocità compresa tra i 2 e gli 12 km/h provenendo prevalentemente da nord-est. Non sono previste precipitazioni.

Previsioni Meteo Palermo 30 Luglio 2024:

Martedì, il meteo a Palermo continuerà ad essere caratterizzato da cielo sereno per l’intera giornata. Le temperature oscilleranno tra i 26°C e i 31°C, con un’umidità compresa tra il 34% e l’87%. Il vento soffierà con una velocità media di 0-12 km/h provenendo da nord-est. Non sono previste precipitazioni.

In conclusione, i prossimi giorni a Palermo si preannunciano all’insegna del sereno, con temperature gradevoli e venti leggeri. Non sono previste precipitazioni, pertanto si prospetta un weekend ideale per godersi il bel tempo e le bellezze di questa splendida città siciliana.