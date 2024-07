Meteo Parma, previsioni da Domenica 28 a Martedì 30 Luglio

Domenica, 28 Luglio 2024

Per Domenica si prevede una giornata in prevalenza soleggiata a Parma. La mattina e il pomeriggio saranno caratterizzati da cielo sereno e temperature in aumento, con punte massime attese intorno ai 36°C. Nel tardo pomeriggio e nella serata il cielo rimarrà sereno, mentre le temperature scenderanno gradualmente. L’umidità sarà moderata, oscillando intorno al 30-40%, e il vento soffierà debolmente provenendo da direzioni variabili, prevalentemente da nord-ovest.

Lunedì, 29 Luglio 2024

Lunedì il cielo a Parma sarà prevalentemente sereno al mattino, con temperature in rapido aumento fino a toccare i 35°C durante il primo pomeriggio. Nel corso della giornata, il cielo si coprirà parzialmente, con la comparsa di nubi sparse e un aumento dell’umidità. Il vento soffierà da est con intensità crescente, raggiungendo i 10-13 km/h. La sera e la notte saranno caratterizzate da un cielo nuvoloso e coperto, con temperature intorno ai 26-27°C e vento da est-sud-est.

Martedì, 30 Luglio 2024

La giornata di Martedì sarà caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto a Parma. Al mattino e nel corso della giornata si alterneranno nubi sparse e copertura nuvolosa, con temperature che si manterranno intorno ai 33-35°C. L’umidità aumenterà, raggiungendo valori intorno al 40-50%, e il vento soffierà da est con intensità tra 7 e 13 km/h. La sera e la notte ci si attende un cielo nuvoloso, con temperature intorno ai 25-29°C e vento da est-sud-est.

Queste previsioni meteo offrono un quadro dettagliato sulle condizioni atmosferiche previste per i prossimi giorni a Parma, consentendo ai cittadini di pianificare al meglio le proprie attività e adottare le necessarie precauzioni in base alle condizioni climatiche attese.