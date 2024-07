Meteo Perugia, previsioni da Domenica 28 a Martedì 30 Luglio

Domenica, 28 Luglio 2024:

Per Domenica, il meteo a Perugia prevede una giornata prevalentemente soleggiata. Le temperature si manterranno elevate, con valori che raggiungeranno i 36 gradi nel primo pomeriggio. L’umidità sarà moderata, oscillando intorno al 18-19% nel corso della giornata. Il vento soffierà da ovest con intensità variabile tra i 11 e i 13 km/h. Non sono previste precipitazioni durante l’intera giornata.

Lunedì, 29 Luglio 2024:

Lunedì a Perugia il tempo sarà nuovamente stabile e soleggiato. Le temperature si manterranno elevate con valori massimi intorno ai 36 gradi. L’umidità relativa dell’aria sarà piuttosto bassa, oscillando tra il 25% e il 30%. Il vento sarà debole, proveniente da est-nordest con una velocità compresa tra i 10 e i 14 km/h. Nel tardo pomeriggio è prevista la comparsa di alcune nuvole, ma senza precipitazioni.

Martedì, 30 Luglio 2024:

Anche per Martedì a Perugia è previsto un clima stabile e soleggiato. Le temperature massime si manterranno intorno ai 35 gradi, mentre l’umidità relativa dell’aria sarà moderata, oscillando tra il 24% e il 26%. Il vento soffierà da est-nordest con una lieve intensificazione, mantenendosi tra i 10 e i 14 km/h. Non sono previste precipitazioni durante l’intera giornata.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni indicano una stabilità delle condizioni atmosferiche a Perugia, con temperature elevate e assenza di precipitazioni. Si consiglia di adottare le dovute precauzioni per proteggersi dal caldo, soprattutto nelle ore centrali della giornata. Buon tempo a tutti!