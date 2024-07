Russia: crolla diga dopo piogge torrenziali a Chelyabinsk

Venerdì sera, la regione dei Monti Urali è stata colpita da un grave incidente, con il crollo di una diga situata nei pressi di Chelyabinsk, a seguito delle forti piogge che hanno interessato l’area. Le autorità russe hanno comunicato che l’evento ha costretto gli abitanti dei villaggi vicini a evacuare le proprie abitazioni per motivi di sicurezza.

La diga coinvolta è quella del bacino idrico di Kialimskoye, lunga circa 500 metri. Non riuscendo a contenere l’aumento del livello delle acque, la struttura si è rotta, provocando una violenta inondazione che ha colpito quattro villaggi nel distretto di Karabash, situato nella regione di Chelyabinsk. I villaggi più colpiti sono stati Kialim, Mukhametovo, Baydashevo e Karasevo, dove risiedono complessivamente circa 200 persone, secondo quanto riferito dai media statali.

Le immagini dell’incidente hanno rapidamente fatto il giro dei social media. Un video mostrava la diga travolta da una possente corrente d’acqua, che si riversava con forza nell’area circostante. Un altro video, girato da una persona che cercava rifugio sul tetto di un edificio, mostrava la potenza dell’inondazione, con acqua che scorreva velocemente, trascinando con sé case, automobili e alberi.

Ladies and gentlemen, this is #russia!⬇️

“We’re all drowning. It’s all fucking drowning.”

A dam broke at the Kialimskoye water reservoir in the #Tschejabinsk Region. Local authorities have urged residents of five flooded villages to prepare for evacuation. pic.twitter.com/QCNWB9aZ2i

— Boris Alexander Beissner (@boris_beissner) July 26, 2024