Crolla strada nel pavese: si apre grossa voragine, ferite due donne a bordo di un’auto

Un improvviso cedimento della strada provinciale 412 della Val Tidone si è verificato nella prima serata di ieri, 27 luglio, nel territorio comunale di Vigonzone, in provincia di Pavia, Lombardia. L’incidente ha coinvolto un’auto che transitava proprio in quel momento, con a bordo due donne di 31 e 35 anni, che per un soffio non sono state inghiottite dalla voragine.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco di Milano, i carabinieri di Pavia e i sanitari del 118. Le due occupanti dell’auto sono state soccorse rapidamente e, fortunatamente, hanno riportato solo ferite non gravi. Sono state trasportate in ospedale per ulteriori accertamenti, ma le loro condizioni non destano preoccupazione.

A seguito del cedimento del tratto di strada che collega Torrevecchia Pia a Valera Fratta, le autorità hanno deciso di chiudere immediatamente l’arteria per garantire la sicurezza degli automobilisti e permettere le operazioni di messa in sicurezza e riparazione. Al momento, non è ancora noto quando la strada potrà essere riaperta al traffico.

Le immagini della voragine sono impressionanti e mostrano l’entità del danno. La strada, solitamente percorsa da numerosi veicoli, presenta ora un enorme buco che ne impedisce il passaggio. Questo incidente ha sollevato preoccupazioni tra i residenti e gli utenti abituali della strada, che sperano in una rapida risoluzione della situazione.