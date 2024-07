Forte temporale si abbatte su campo scout di Trieste in Slovenia: 3 persone ferite

Un evento che poteva trasformarsi in una tragedia si è verificato oggi pomeriggio ad un campo scout nella località di Bukovica, nei pressi di Škofja Loka, comune della Slovenia occidentale. Secondo quanto riportato dal Primorski Dnevnik, tre persone sono rimaste ferite a causa della caduta di un albero durante un temporale.

Gli scout e le guide dell’organizzazione slovena Zamejska, appartenenti alla sezione di Trieste e del Carso, stavano trascorrendo una giornata speciale in compagnia dei familiari. Alle 15:30, mentre si celebrava una messa ai margini del bosco, il tempo è improvvisamente peggiorato. Un forte temporale si è abbattuto sull’area, costringendo molti presenti a correre verso le proprie tende per proteggere i loro averi dal vento.

In un attimo di caos, un grande albero è crollato proprio nell’area dove si svolgeva la messa. L’incidente ha coinvolto tre genitori, che hanno riportato ferite non gravi. Le vittime sono state prontamente soccorse e trasportate all’ospedale di Lubiana per ulteriori accertamenti e cure.

I vigili del fuoco locali sono intervenuti per mettere in sicurezza l’area e valuteranno oggi se il campo scout potrà continuare in sicurezza fino alla sua prevista conclusione il 1° agosto.