Fulmine colpisce gruppo di persone al Patriot Park di Mosca: 1 morto e 3 ricoverati. VIDEO shock.

Oggi una tragedia ha scosso il Patriot Park di Mosca, il vasto parco “militare-patriottico” situato alla periferia della città. Durante un violento temporale, un fulmine ha colpito un gruppo di persone che si trovavano sulla piazza antistante al Tempio Principale delle Forze Armate russe, provocando un incidente mortale.

Secondo le ultime informazioni disponibili, la scarica elettrica ha colpito quattro persone: due donne e due uomini. I soccorsi sono giunti rapidamente sul posto, ma purtroppo per uno dei quattro colpiti non c’è stato nulla da fare; l’individuo ha perso la vita poco dopo. Le altre tre persone sono state trasportate in ospedale, dove sono attualmente ricoverate.

Sui social media ha cominciato a circolare un video che mostra il momento esatto in cui il fulmine ha colpito il gruppo di persone. Le immagini drammatiche hanno rapidamente fatto il giro del web, suscitando un misto di sgomento e compassione. Molti utenti hanno espresso il loro cordoglio per la vittima e solidarietà per i feriti.