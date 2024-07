Meteo BARI, previsioni da Lunedì 29 a Mercoledì 31 Luglio

Meteo per Lunedì, 29 Luglio 2024

Per Lunedì, il tempo si prospetta stabile e soleggiato per gran parte della giornata. Le temperature massime raggiungeranno i 32°C intorno alle ore centrali, mentre le minime si attesteranno intorno ai 27°C durante la notte. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità si manterrà intorno al 60%. Il vento soffierà da nord-nord-ovest con una velocità media di 20-25 km/h.

Meteo per Martedì, 30 Luglio 2024

Martedì sarà caratterizzato da condizioni meteo molto simili a quelle della giornata precedente. Il cielo si manterrà sereno per gran parte della giornata, con temperature massime che raggiungeranno i 31°C e minime intorno ai 27°C. L’umidità si manterrà al 40-50%, e il vento soffierà da nord-nord-ovest con una velocità di 20-25 km/h. Nel tardo pomeriggio, è previsto un cambio di direzione del vento verso nord-nord-est con una lieve aumentata della velocità.

Meteo per Mercoledì, 31 Luglio 2024

Mercoledì il tempo sarà ancora stabile e soleggiato, con temperature massime che si attesteranno intorno ai 30°C e minime intorno ai 23-25°C. L’umidità si manterrà intorno al 50-60%, e il vento soffierà da ovest con una velocità di 15-20 km/h. Nel corso della giornata, è previsto un graduale aumento dell’umidità e una lieve diminuzione della velocità del vento.

Queste previsioni meteo offrono una panoramica dettagliata delle condizioni atmosferiche previste per i prossimi giorni a Bari, consentendo a residenti e visitatori di pianificare le proprie attività in base alle condizioni meteorologiche attese.