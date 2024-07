Meteo Bologna, previsioni da Lunedì 29 a Mercoledì 31 Luglio

Previsioni Meteo Bologna

Nei prossimi giorni a Bologna sono attese condizioni meteorologiche variabili. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ciascuna giornata.

Lunedì, 29 Luglio 2024:

Durante la notte ci saranno cieli sereni con temperature intorno ai 25°C e umidità del 70%. Nel corso della mattinata il cielo sarà poco nuvoloso, con temperature in aumento fino a 29°C e umidità al 58%. Nel primo pomeriggio sono previste nubi sparse con temperature che raggiungeranno i 33°C e un’umidità al 41%. Nel tardo pomeriggio il cielo sarà nuvoloso con temperature intorno ai 31°C e umidità al 45%. Durante la serata e la notte il cielo sarà sereno, con temperature in calo fino a 25°C e umidità al 60%. Il vento soffierà da est e nordest con velocità compresa tra 3 e 15 km/h.

Martedì, 30 Luglio 2024:

La giornata inizierà con cieli sereni e temperature intorno ai 24°C, con un’umidità del 61%. Durante la mattinata il tempo rimarrà sereno, con temperature in aumento fino a 29.5°C e umidità al 43%. Nel primo pomeriggio il cielo si coprirà, con temperature che raggiungeranno i 33.1°C e un’umidità al 36%. Nel tardo pomeriggio e durante la serata il cielo sarà nuvoloso e le temperature si manterranno intorno ai 30°C, con un’umidità che aumenterà fino al 52%. Il vento soffierà da est e sudest con velocità comprese tra 3 e 11 km/h.

Mercoledì, 31 Luglio 2024:

Durante la notte e la mattina il cielo sarà nuvoloso con temperature intorno ai 23°C e un’umidità del 59%. Nel corso della giornata il cielo si libererà dalle nuvole, con temperature che raggiungeranno i 37.3°C e un’umidità al 30%. Durante la giornata il vento soffierà da est e sudest con velocità comprese tra 4 e 12 km/h.

Queste previsioni meteo indicano un’alternanza di condizioni atmosferiche nei prossimi giorni a Bologna, con temperature in aumento e possibili variazioni del cielo da sereno a nuvoloso. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni in continuo aggiornamento, soprattutto per eventuali cambiamenti repentini nelle condizioni meteorologiche.