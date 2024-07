Meteo Brescia, previsioni da Lunedì 29 a Mercoledì 31 Luglio

Lunedì, 29 Luglio 2024

Per Lunedì, a Brescia, si prevedono nubi sparse nella prima parte della giornata con un lieve calo delle temperature. Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà e il sole prevarrà, portando a temperature massime di 32 gradi. La serata sarà caratterizzata da cieli sereni e temperature in calo. Il vento sarà generalmente debole, con una direzione prevalente da sud-est. L’umidità si manterrà intorno al 45-67% per gran parte della giornata. Gli unici picchi di pioggia si verificheranno all’alba, con una velocità del vento che raggiungerà i 14 km/h.

Martedì, 30 Luglio 2024

Martedì sarà una giornata caratterizzata da copertura nuvolosa per gran parte del tempo. La mattina inizierà con una leggera copertura nuvolosa che si diraderà nel corso della giornata. Nel pomeriggio, è previsto un cielo sereno con temperature che si manterranno costanti intorno ai 31-32 gradi. Il vento sarà prevalentemente da sud-ovest con una velocità media di 5-6 km/h. L’umidità si manterrà costante intorno al 39-44%. La sera, la copertura nuvolosa aumenterà, portando a una leggera diminuzione delle temperature e a un aumento dell’umidità, che raggiungerà il 60% intorno alle 21:00.

Mercoledì, 31 Luglio 2024

Mercoledì sarà una giornata prevalentemente coperta, con una diminuzione delle temperature rispetto ai giorni precedenti. La mattina inizierà con una copertura nuvolosa che si manterrà costante fino al pomeriggio, quando si avrà una schiarita con cielo poco nuvoloso. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 33-34 gradi. Il vento sarà debole con una direzione prevalente da ovest-sud-ovest e un’umidità che si manterrà intorno al 39-44%. La sera, la copertura nuvolosa aumenterà nuovamente, portando a un calo delle temperature e a un aumento dell’umidità.

Queste previsioni meteo offrono un quadro dettagliato del clima che caratterizzerà Brescia nei prossimi giorni, consentendo a residenti e visitatori di pianificare le loro attività in base alle condizioni atmosferiche previste.