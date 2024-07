Meteo CAGLIARI, previsioni da Lunedì 29 a Mercoledì 31 Luglio

Meteo Cagliari prossimi giorni 29 Luglio, 30 Luglio, 31 Luglio: sereno e caldo

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Cagliari indicano un clima prevalentemente sereno e caldo. Analizziamo nel dettaglio le condizioni previste per Lunedì, Martedì e Mercoledì.

Lunedì, 29 Luglio 2024

La giornata inizierà con cielo sereno e temperature stabili intorno ai 24-25°C fino alle prime ore del mattino. Nel corso della giornata, il termometro raggiungerà i 32°C verso le ore centrali, per poi mantenersi intorno a questo valore fino al tardo pomeriggio. La sera sarà caratterizzata da un graduale calo delle temperature, che si attesteranno intorno ai 29-28°C. L’umidità si manterrà intorno al 45-50%, mentre il vento soffierà con intensità variabile dai 4 ai 15 km/h, prevalentemente proveniente da direzione sud-est.

Martedì, 30 Luglio 2024

La giornata di Martedì si preannuncia altrettanto soleggiata, con cielo sereno fino alla mattina e qualche nuvola sparsa nel corso della giornata. Le temperature si manterranno elevate, oscillando tra i 22°C e i 36°C, con un picco massimo previsto nel primo pomeriggio. L’umidità sarà moderata al mattino, per aumentare leggermente nel corso della giornata, attestandosi intorno al 30-35%. Il vento sarà debole al mattino, mentre nel pomeriggio aumenterà leggermente di intensità, provenendo principalmente da sud-est.

Mercoledì, 31 Luglio 2024

Anche Mercoledì sarà caratterizzato da condizioni di cielo sereno per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno elevate, con valori compresi tra i 26°C e i 41°C, raggiungendo il picco massimo nel primo pomeriggio. L’umidità sarà moderata al mattino, per aumentare leggermente nel corso della giornata, attestandosi intorno al 10-20%. Il vento sarà debole al mattino, proveniente principalmente da direzione nord-ovest, per poi aumentare di intensità nel corso della giornata, provenendo principalmente da sud-est.

In conclusione, il clima previsto per i prossimi giorni a Cagliari sarà caratterizzato da cielo sereno e temperature elevate, con un lieve aumento dell’umidità e del vento nel corso della giornata. Si consiglia di prestare attenzione alle temperature elevate, mantenendo un adeguato livello di idratazione e protezione solare.