Meteo Catania, previsioni da Lunedì 29 a Mercoledì 31 Luglio

Previsioni Meteo per Catania

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Catania prevedono condizioni di tempo stabile e soleggiato, con temperature piacevoli e venti moderati.

Meteo per Lunedì, 29 Luglio 2024

Lunedì a Catania si prevede una giornata soleggiata con temperature che si aggireranno intorno ai 32-33°C durante il pomeriggio. La mattina sarà caratterizzata da una leggera brezza proveniente da sud-sud-est con velocità attorno ai 4-6 km/h. Nel pomeriggio, il vento aumenterà leggermente, arrivando a una media di 9 km/h proveniente da sud-est. L’umidità si manterrà intorno al 40-50% per gran parte della giornata.

Meteo per Martedì, 30 Luglio 2024

Martedì a Catania il tempo sarà ancora prevalentemente soleggiato, con un lieve aumento delle nubi sparse nel corso della giornata. Le temperature massime raggiungeranno i 34°C nel primo pomeriggio. Il vento soffierà da est con una velocità compresa tra 10 e 15 km/h, mentre l’umidità si manterrà intorno al 40-50%.

Meteo per Mercoledì, 31 Luglio 2024

Mercoledì a Catania si prevede un’altra giornata di cielo sereno o poco nuvoloso. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 31-32°C nel primo pomeriggio. Il vento soffierà debolmente da est-nord-est con velocità intorno ai 5-8 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 50-60% per gran parte della giornata.

Con queste previsioni meteo, i prossimi giorni si prospettano ideali per godersi il bel tempo e le temperature estive a Catania, con condizioni ottimali per svolgere attività all’aperto o trascorrere piacevoli momenti di relax. Si consiglia comunque di tenersi aggiornati sulle previsioni, in quanto queste potrebbero subire variazioni.