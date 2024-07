Meteo Catanzaro, previsioni da Lunedì 29 a Mercoledì 31 Luglio

Meteo Catanzaro prossimi giorni 29 Luglio, 30 Luglio, 31 Luglio: sereno e caldo

Le previsioni meteo per Catanzaro per i prossimi giorni indicano un clima generalmente sereno e caldo. Vediamo nel dettaglio cosa ci aspetta giorno per giorno.

Lunedì, 29 Luglio 2024

La giornata di lunedì si preannuncia soleggiata e calda. Le temperature inizieranno a salire già dalle prime ore del mattino, con cieli completamente sgombri da nuvole. Nel pomeriggio, il termometro raggiungerà i 34 gradi, accompagnati da una leggera brezza proveniente da ovest-nordovest. L’umidità si manterrà intorno al 47%, garantendo un clima secco e piacevole.

Martedì, 30 Luglio 2024

Anche martedì sarà caratterizzato da un cielo sereno e temperature in aumento. Durante la mattinata, le condizioni non cambieranno, con temperature che si avvicineranno ai 33-34 gradi e un’umidità intorno al 50%. Nel pomeriggio, una leggera brezza proveniente da nordovest porterà un lieve abbassamento delle temperature, garantendo un clima più fresco verso sera. La serata si concluderà con una temperatura di circa 25 gradi e una leggera brezza proveniente da nordovest.

Mercoledì, 31 Luglio 2024

La giornata di mercoledì sarà caratterizzata da un’alternanza di cielo sereno e nuvole sparse. Le temperature saranno leggermente più miti rispetto ai giorni precedenti, con un massimo di 31 gradi nel primo pomeriggio. Il vento proveniente da ovest-nordovest sarà moderato, garantendo un clima piacevole e una sensazione di fresco nonostante le temperature estive. L’umidità si attesterà intorno al 50%, mantenendo un’atmosfera asciutta e confortevole.

In conclusione, la settimana si prospetta all’insegna del bel tempo e dell’afa tipica dell’estate. Si consiglia di proteggersi adeguatamente dai raggi solari e di mantenere un’adeguata idratazione, soprattutto durante le ore più calde della giornata.