Meteo Genova, previsioni da Lunedì 29 a Mercoledì 31 Luglio

Previsioni Meteo per Genova

Nei prossimi giorni, Genova si troverà al centro di condizioni meteorologiche mutevoli, con variazioni significative delle temperature e formazioni nuvolose. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per lunedì, martedì e mercoledì.

Meteo per Lunedì 29 Luglio 2024

Lunedì a Genova si prevede un inizio di giornata con cielo sereno, temperature comprese tra 25.5°C e 36.3°C e umidità tra il 39% e il 83%. Nel pomeriggio, la situazione rimarrà stabile con cielo sereno e temperature elevate. Tuttavia, verso sera sono previste nuvole sparse e una leggera diminuzione della temperatura. Il vento soffierà principalmente da nord con velocità variabili tra i 4 e i 23 km/h.

Meteo per Martedì 30 Luglio 2024

Martedì la situazione meteorologica a Genova sarà caratterizzata da un aumento delle nuvole e un calo delle temperature. Al mattino, il cielo sarà parzialmente nuvoloso, con temperature comprese tra 27.5°C e 35.1°C e un’umidità del 37%. Nel corso della giornata, il cielo si coprirà sempre di più e le temperature diminuiranno gradualmente, con una minima di 27.3°C durante la notte. Il vento sarà prevalentemente da nord-est e nord-ovest con una velocità tra i 1 e i 16 km/h.

Meteo per Mercoledì 31 Luglio 2024

Mercoledì a Genova si prevede un cielo nuvoloso con temperature stabili tra 26.4°C e 31.6°C e un’umidità che aumenterà nel corso della giornata, raggiungendo l’86% durante la serata. Il vento sarà debole, prevalentemente da sud-sud-ovest, con velocità tra 0 e 10 km/h. Nel complesso, sarà una giornata nuvolosa e umida, ma senza precipitazioni significative.

In conclusione, le previsioni meteo per Genova indicano un inizio della settimana con temperature elevate e cielo sereno, seguito da una diminuzione delle temperature e un aumento delle nuvole nei giorni successivi. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni delle condizioni meteorologiche e prepararsi adeguatamente per affrontare le diverse situazioni climatiche.