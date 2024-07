Meteo L’Aquila, previsioni da Lunedì 29 a Mercoledì 31 Luglio

Lunedì, 29 Luglio 2024:

Il tempo per Lunedì si preannuncia stabile e soleggiato per l’intera giornata. Le temperature partiranno da 23.1°C a mezzanotte, raggiungendo il picco di 32.2°C intorno alle ore 13:00, per poi scendere gradualmente durante il tramonto. L’umidità si manterrà costante intorno al 58-64%. Il vento sarà leggero, con una velocità media compresa tra 2 e 16 km/h proveniente principalmente da direzione Est-Sudest.

Martedì, 30 Luglio 2024:

Anche per Martedì si prevede una giornata soleggiata e stabile. Le temperature varieranno da 20.9°C a inizio giornata fino a 32.4°C nel primo pomeriggio. L’umidità si manterrà costante intorno al 35-74%. Il vento sarà leggero, con una velocità media compresa tra 1 e 18 km/h proveniente principalmente da direzione Est-Sudest.

Mercoledì, 31 Luglio 2024:

La giornata di Mercoledì inizierà con cielo sereno, ma nel corso della mattinata si avrà un aumento della copertura nuvolosa. Le temperature si manterranno tra 21.2°C e 32.9°C. L’umidità oscillerà tra il 24% e il 52%. Il vento sarà prevalentemente debole, con una velocità compresa tra 1 e 17 km/h proveniente da direzione Sud-Est.

Con queste condizioni meteorologiche, è possibile pianificare attività all’aperto con la sicurezza di godere di una bella giornata di sole. Tuttavia, è sempre consigliabile prestare attenzione alle variazioni climatiche e informarsi costantemente sull’evoluzione del meteo.