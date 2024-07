Meteo Palermo, previsioni da Lunedì 29 a Mercoledì 31 Luglio

Previsioni meteo per Palermo nei prossimi giorni:

Il clima a Palermo nei prossimi giorni sarà caratterizzato da condizioni stabili e soleggiate, con temperature piuttosto elevate e un aumento dell’umidità nelle ore serali. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ciascuna giornata.

Lunedì, 29 Luglio 2024:

Durante la giornata di Lunedì, il cielo a Palermo sarà sereno senza precipitazioni. Le temperature si manterranno elevate, con valori massimi intorno ai 31°C nel pomeriggio. L’umidità sarà più elevata nelle prime ore del mattino e verso sera, mentre il vento soffierà con intensità compresa tra 1 e 12 km/h provenendo prevalentemente da direzione Nord-Est.

Martedì, 30 Luglio 2024:

Martedì sarà caratterizzato da condizioni meteo simili a quelle della giornata precedente. Il cielo sarà sereno per gran parte della giornata, con un leggero aumento delle nubi sparse verso la mezzanotte. Le temperature rimarranno elevate, con valori massimi intorno ai 31-32°C nel pomeriggio. L’umidità sarà più alta nelle prime ore del mattino, mentre il vento soffierà prevalentemente da direzione Nord-Est con intensità variabile tra 1 e 13 km/h.

Mercoledì, 31 Luglio 2024:

Mercoledì il cielo a Palermo vedrà la presenza di nubi sparse e condizioni di sereno alternati. Le temperature si manterranno elevate, con valori massimi intorno ai 32°C nel primo pomeriggio. L’umidità sarà più elevata nelle prime ore del mattino, mentre il vento soffierà prevalentemente da direzione Nord-Est con intensità variabile tra 1 e 12 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Palermo indicano una settimana all’insegna del bel tempo e delle temperature elevate. Si consiglia di prestare attenzione all’umidità nelle ore serali e di adottare le misure necessarie per proteggersi dai raggi solari e dall’aumento della temperatura. Restate aggiornati sulle previsioni meteo locali per godere al meglio delle vostre attività all’aperto.