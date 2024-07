Meteo Perugia, previsioni da Lunedì 29 a Mercoledì 31 Luglio

Meteo Perugia Prossimi Giorni: 29 Luglio, 30 Luglio, 31 Luglio

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Perugia indicano condizioni generalmente stabili con temperature elevate e cieli prevalentemente sereni.

Lunedì, 29 Luglio 2024

La giornata inizierà con cieli completamente sereni, con temperature che raggiungeranno i 32.7°C verso le ore 09:00. Nel corso della mattina e del pomeriggio il cielo rimarrà sereno o poco nuvoloso, con temperature massime intorno ai 36.9°C verso le ore 13:00. Nel primo pomeriggio, si prevede un leggero aumento della nuvolosità, ma senza precipitazioni. Il vento soffierà da nord-nordest con una velocità media di 13 km/h, mentre l’umidità si manterrà intorno al 28%.

Martedì, 30 Luglio 2024

Anche martedì le condizioni saranno caratterizzate da cieli sereni per l’intera giornata. Le temperature massime si attesteranno attorno ai 35.2°C verso le ore 14:00, mentre il vento soffierà da nord-nordest con una velocità tra i 10 e i 13 km/h. L’umidità sarà intorno al 25-30% durante la giornata. Non sono previste precipitazioni e il sole splenderà per l’intera giornata.

Mercoledì, 31 Luglio 2024

La giornata di mercoledì sarà caratterizzata da un’inversione della tendenza climatica. Le prime ore della mattinata saranno caratterizzate da una copertura nuvolosa con temperature intorno ai 24-25°C. Nel corso della giornata, la nuvolosità diminuirà e il cielo diventerà progressivamente sereno, con temperature massime che raggiungeranno i 36.8°C verso le ore 15:00. Il vento soffierà da nord-est con una velocità variabile tra i 0 e i 12 km/h, mentre l’umidità si manterrà sui valori del 20-25%.

In conclusione, i prossimi giorni a Perugia saranno caratterizzati da condizioni meteorologiche stabili e temperature elevate. È consigliabile proteggersi adeguatamente dal caldo e prestare attenzione alle ore più calde della giornata per evitare insolazioni. Buon tempo a tutti!