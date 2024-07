Meteo Potenza, previsioni da Lunedì 29 a Mercoledì 31 Luglio

Lunedì, 29 Luglio 2024:

Per Lunedì 29 Luglio 2024, il meteo a Potenza si prevede stabile e privo di precipitazioni per l’intera giornata. Le temperature inizieranno intorno ai 20 gradi durante la notte, per poi salire gradualmente fino a toccare il picco di 32 gradi intorno alle ore 13:00, per poi scendere leggermente nel tardo pomeriggio. L’umidità si manterrà intorno al 30-40% durante la giornata. I venti soffieranno prevalentemente da nord con una velocità media intorno ai 10 km/h. La giornata si prospetta quindi particolarmente calda e asciutta.

Martedì, 30 Luglio 2024:

Martedì 30 Luglio 2024, le condizioni meteorologiche a Potenza si manterranno stabili, con cielo sereno e assenza di precipitazioni. Le temperature notturne saranno intorno ai 20 gradi, mentre durante il giorno saliranno fino a toccare i 30 gradi. L’umidità si manterrà intorno al 25-35%, rendendo l’aria relativamente secca. I venti continueranno a soffiare da nord con una velocità media di circa 10 km/h. In generale, la giornata sarà caratterizzata da caldo e assenza di fenomeni atmosferici significativi.

Mercoledì, 31 Luglio 2024:

Mercoledì 31 Luglio 2024, il meteo a Potenza si conferma stabile e senza precipitazioni. Le temperature notturne si manterranno intorno ai 20 gradi, mentre durante il giorno saliranno fino a toccare i 31 gradi. L’umidità si attesterà intorno al 20-30%, mantenendo l’aria relativamente secca. I venti continueranno a provenire da nord con una velocità media di circa 10 km/h. Nel pomeriggio potrebbero verificarsi alcune nuvole, ma senza fenomeni atmosferici significativi. In conclusione, la giornata si prospetta nuovamente calda e priva di precipitazioni.

Con queste previsioni meteo, è possibile pianificare al meglio la settimana a Potenza, tenendo conto delle temperature elevate e della stabilità delle condizioni atmosferiche.