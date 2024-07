Meteo Roma, previsioni da Lunedì 29 a Mercoledì 31 Luglio

Meteo Roma prossimi giorni 29 Luglio, 30 Luglio, 31 Luglio: sereno e temperature in aumento

Le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Roma indicano una tendenza al bel tempo con cieli sereni e temperature in aumento. Analizziamo nel dettaglio le previsioni giornaliere.

Lunedì, 29 Luglio 2024

La giornata di Lunedì sarà caratterizzata da cieli sereni per la maggior parte del giorno. Le temperature inizieranno a salire gradualmente dal mattino, raggiungendo valori massimi intorno ai 39.7°C verso mezzogiorno. Il vento soffierà principalmente da ovest-sudovest con una velocità intorno ai 18 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 26-27% per gran parte della giornata.

Martedì, 30 Luglio 2024

Anche Martedì si prevede un cielo sereno per l’intera giornata. Le temperature massime saranno leggermente più basse rispetto al giorno precedente, con valori intorno ai 37.8°C nel primo pomeriggio. Il vento sarà prevalentemente debole, con una direzione variabile tra nord-nordest e ovest-sudovest. L’umidità si manterrà intorno al 25-38% durante la giornata.

Mercoledì, 31 Luglio 2024

Mercoledì sarà caratterizzato da un cielo inizialmente sereno, con un aumento di nuvole sparse nel corso della mattinata. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 37.9°C verso mezzogiorno, con una leggera diminuzione nel pomeriggio. Il vento sarà debole con direzione prevalente da sud-ovest, mentre l’umidità salirà leggermente nel tardo pomeriggio, raggiungendo il 40%.

In conclusione, le previsioni meteo per Roma indicano una tendenza al bel tempo per i prossimi giorni, con temperature che raggiungeranno valori elevati. Si consiglia di prestare attenzione alle temperature elevate, mantenendo un’adeguata idratazione e protezione solare durante le ore più calde della giornata.