Previsioni meteo: anticiclone africano nei prossimi giorni, poi FORTI TEMPORALI fra 2-3 Agosto?

Luglio si sta rivelando particolarmente caldo e stabile grazie alla presenza quasi costante dell’alta pressione di origine africana. Questo anticiclone continuerà a dominare il quadro meteorologico anche all’inizio della prossima settimana, ovvero negli ultimi giorni del mese, garantendo bel tempo e temperature molto elevate su gran parte dell’Italia. Fino a giovedì 1 agosto, infatti, il caldo e il sole saranno i protagonisti indiscussi, con picchi termici che supereranno diffusamente i 35 gradi in gran parte d’Italia.

Tuttavia, a partire dal 2 agosto, i modelli meteorologici indicano un possibile cambiamento significativo delle condizioni atmosferiche. In particolare, secondo le previsioni del modello GFS, si prevede un repentino indebolimento dell’alta pressione africana, con l’arrivo di un’ondulazione di aria più fresca in quota di origine atlantica. Questa massa d’aria dovrebbe inizialmente interessare il Nord Italia, estendendosi poi al Centro-Sud il giorno successivo, 3 agosto.

Il modello GFS traccia uno scenario di marcato peggioramento atmosferico, con temporali previsti per venerdì 2 agosto al Nord, e poi su parte del Centro-Sud, in particolare nelle zone appenniniche e sui settori adriatici, per sabato 3 agosto. Questi temporali potrebbero risultare facilmente di forte intensità vista la grande energia in gioco data dal caldo umido accumulato in seguito al persistere del rovente anticiclone africano. Questo peggioramento dovrebbe portare anche a un calo delle temperature, sebbene ci sentiamo di escludere una diminuzione drastica. Più probabile che beneficeremo di una lieve flessione termica e quindi di una modesta attenuazione della morsa del caldo africano che ha caratterizzato le ultime settimane.

È importante sottolineare che, nonostante queste previsioni, esistono ancora incertezze riguardo all’entità e alla durata di questa fase instabile. Gli aggiornamenti nei prossimi giorni saranno cruciali per confermare o rivedere queste previsioni. La fase instabile sembra comunque potersi risolvere in un paio di giorni, con il ritorno della stabilità anticiclonica subito dopo.

Per rimanere sempre aggiornati sulle ultime previsioni e sui cambiamenti meteorologici, vi invitiamo a seguire gli aggiornamenti su www.inmeteo.net. La situazione è in continua evoluzione e ogni nuova informazione potrebbe essere determinante per prepararsi al meglio agli eventuali cambiamenti climatici in arrivo.