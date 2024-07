Violento downburst a Conegliano, nel trevigiano: diversi danni [VIDEO]

Un intenso ammasso temporalesco sta colpendo il Veneto orientale in queste ore, muovendosi progressivamente dalle aree montuose verso la pianura. Particolarmente colpito il Trevigiano, con pioggia a carattere di nubifragio, grandine, raffiche di vento impetuose e diversi danni segnalati.

A Conegliano, il temporale ha causato forti raffiche di vento, vicine anche ai 100 km/h, come si evince da un filmato diffuso su Facebook. Si tratta di un fenomeno noto come downburst, ovvero vento lineare causato dalla corrente discendente del temporale. La città ha subito numerosi danni: decine di alberi e piante sono stati sradicati e abbattuti al suolo, alcuni tetti sono stati scoperchiati e si sono verificati blackout in alcune zone. Anche gli allagamenti locali hanno creato ulteriori disagi.

Il temporale ha portato con sé una massiccia attività elettrica, con centinaia di fulmini caduti sulla zona. La grandine, a tratti di medie dimensioni, ha contribuito a peggiorare la situazione, colpendo veicoli, tetti e colture.