Caldo intenso: dal Ministero domani 30 Luglio bollino rosso in 13 città

L’allerta caldo continua a salire in Italia, con un numero crescente di città contrassegnate dal bollino rosso, il segnale del massimo livello di rischio per la popolazione emesso dal bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute. Martedì 30 luglio, su 27 città monitorate, saranno ben 13 quelle a rischio massimo, rispetto alle 11 di oggi.

In particolare, domani, il livello di allerta 3, il più alto, interesserà le città di Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Rieti, Roma e Torino. Queste città dovranno affrontare condizioni climatiche estreme, che rappresentano un pericolo significativo per la salute della popolazione.

Oltre alle città con bollino rosso, sono previsti due bollini arancioni per Catania e Viterbo, e altri dieci bollini gialli, indicativi di un rischio moderato.

Il Ministero della Salute ha fornito alcune raccomandazioni per chi vive nelle città con bollino rosso. Si consiglia di evitare di esporsi al caldo tra le 11 e le 18, le ore più calde della giornata. È importante utilizzare correttamente il condizionatore per mantenere freschi gli ambienti interni, seguire un’alimentazione leggera per non appesantire il corpo, bere molti liquidi per prevenire la disidratazione e indossare indumenti chiari e leggeri per ridurre la sensazione di calore.