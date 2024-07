Forti temporali al Nord-Est: devastanti grandinate a Gorizia, tapparelle perforate, vetri rotti e muri danneggiati [FOTO]

Nella serata di ieri, una serie di intensi temporali hanno colpito il nord-est dell’Italia, causando ingenti danni principalmente tra le regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia. In quest’ultima è stata la zona di Gorizia in particolar modo a dover fare i conti con violenti fenomeni temporaleschi, con raffiche di vento, grandine e piogge torrenziali.

Il maltempo ha causato numerosi blackout e ha abbattuto decine di alberi e piante in diverse località, creando problemi alla viabilità. Fortunatamente non sono state registrate conseguenze a persone.

La grandine ha colpito duramente soprattutto tra Cormons e Capriva del Friuli. Raffiche di vento forte e chicchi di grandine di media-grossa dimensione hanno causato danni ingenti, tra cui vetri rotti, tapparelle perforate, perfino muri ammaccati e gravi danni dunque ad abitazioni. Le immagini mostrano l’entità della distruzione, ma per fortuna non si registrano feriti.

I vigili del fuoco sono stati impegnati in almeno 35 interventi nelle località di Cormons, Gradisca d’Isonzo, Moraro, Mariano del Friuli e Romans d’Isonzo. Questi interventi sono stati necessari principalmente per rimuovere alberi caduti e mettere in sicurezza le aree colpite.

La provincia di Udine non è stata risparmiata dalle piogge e temporali, con il maltempo che ha colpito soprattutto le Valli del Natisone, il Cividalese, il Manzanese e i dintorni di Udine. Anche qui, i vigili del fuoco hanno effettuato circa una trentina di interventi, principalmente per alberi e rami caduti sulla carreggiata e per alcuni danni a strutture leggere come casette degli attrezzi e coperture di lamiera.