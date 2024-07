Meteo Bologna, previsioni da Martedì 30 a Giovedì 01 Agosto

Martedì, 30 Luglio 2024

Il meteo per martedì a Bologna si preannuncia generalmente stabile con cieli sereni per la maggior parte della giornata. Le temperature massime raggiungeranno i 34 gradi, mentre le minime si attesteranno intorno ai 23 gradi. Durante la mattina e il primo pomeriggio il cielo sarà poco nuvoloso, con un aumento della copertura nuvolosa verso sera. Non sono previste precipitazioni significative. Il vento soffierà prevalentemente da est con intensità variabile tra i 3 e i 12 km/h. L’umidità sarà moderata, attorno al 30-35% durante il pomeriggio e fino al 50% verso sera.

Mercoledì, 31 Luglio 2024

Per mercoledì, il cielo a Bologna sarà prevalentemente sereno, con temperature in aumento rispetto alla giornata precedente. Le massime toccheranno i 37 gradi, mentre le minime si manterranno intorno ai 21 gradi. Durante la nottata, il cielo sarà coperto con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa verso l’alba. Non sono previste precipitazioni. Il vento soffierà da nord-ovest con intensità tra i 2 e i 6 km/h. L’umidità sarà moderata, oscillando tra il 28% e il 57% durante la giornata.

Giovedì, 01 Agosto 2024

Per giovedì, il cielo a Bologna si presenterà generalmente sereno, con un aumento della copertura nuvolosa verso sera. Le temperature massime toccheranno i 36 gradi, mentre le minime si manterranno intorno ai 27 gradi. Durante il primo pomeriggio, il cielo sarà coperto con una diminuzione della copertura nuvolosa verso sera. Non sono previste precipitazioni significative. Il vento soffierà prevalentemente da nord-ovest con intensità tra i 3 e i 7 km/h. L’umidità sarà moderata, oscillando tra il 29% e il 65% durante la giornata.

In conclusione, la settimana a Bologna si prospetta calda e generalmente soleggiata, con poche nuvole nel cielo e nessuna precipitazione significativa in vista. È consigliabile prestare attenzione alle temperature elevate, soprattutto nelle ore centrali della giornata, e mantenere un’adeguata idratazione.