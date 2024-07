Meteo CAGLIARI, previsioni da Martedì 30 a Giovedì 1 Agosto

Martedì, 30 Luglio 2024:

Le previsioni meteo per Martedì a Cagliari indicano una giornata prevalentemente soleggiata. Le temperature si manterranno elevate, con un massimo di 33.6°C atteso intorno alle 14:00 e un minimo di 23.5°C durante la notte. L’umidità varierà tra il 33% e il 61%. I venti saranno per lo più deboli, con una velocità media compresa tra 3 km/h e 15 km/h provenienti dalle direzioni sud-est e nord-ovest. Nessuna precipitazione è prevista per l’intera giornata, mentre il cielo resterà sereno.

Mercoledì, 31 Luglio 2024:

Per Mercoledì, a Cagliari si prevede un’altra giornata di sole splendente. Le temperature continueranno a salire, raggiungendo un massimo di 40.9°C intorno alle 13:00 e un minimo di 25.2°C durante le prime ore del mattino. L’umidità si manterrà tra l’11% e il 61%. I venti provenienti da nord-ovest soffieranno con una velocità compresa tra 0 km/h e 32 km/h. Non ci saranno precipitazioni e il cielo resterà sereno per l’intera giornata.

Giovedì, 01 Agosto 2024:

Per Giovedì, il meteo a Cagliari prevede condizioni simili ai giorni precedenti. Le temperature massime raggiungeranno i 36.3°C, mentre le minime si attesteranno intorno ai 26.1°C. L’umidità varierà tra il 29% e il 79%. I venti soffieranno predominantemente da sud-est con una velocità tra 2 km/h e 24 km/h. Ancora una volta, non sono previste precipitazioni e il cielo rimarrà sereno per l’intera giornata.

In conclusione, la città di Cagliari godrà di una settimana caratterizzata da condizioni atmosferiche stabili e soleggiate. Le temperature rimarranno elevate e l’assenza di precipitazioni garantirà giornate ideali per attività all’aperto.