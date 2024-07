Meteo Campobasso, previsioni da Martedì 30 a Giovedì 01 Agosto

Meteo per Martedì, 30 Luglio 2024

La giornata di martedì si prospetta all’insegna del sereno, con temperature che si manterranno gradevoli per gran parte della giornata. Al mattino avremo una temperatura di 23.6°C con un’umidità del 66%. Nel corso della giornata, il cielo resterà sereno con una lieve diminuzione dell’umidità, mentre le temperature raggiungeranno i 30.3°C nel primo pomeriggio. Il vento soffierà da nord-nordovest con una velocità media variabile tra i 4 e i 16 km/h.

Meteo per Mercoledì, 31 Luglio 2024

Mercoledì sarà caratterizzato da cielo sereno al mattino, con una leggera presenza di nubi sparse nel corso della mattinata. Le temperature oscilleranno intorno ai 32.3°C nel primo pomeriggio, con un’umidità che si manterrà intorno al 19%. Nel tardo pomeriggio inizieranno a comparire nubi sparse, ma senza precipitazioni. Il vento soffierà da ovest-nordovest con una velocità crescente nel corso della giornata, fino a raggiungere i 16 km/h.

Meteo per Giovedì, 01 Agosto 2024

Giovedì si conferma all’insegna del sereno con un leggero aumento delle temperature. Al mattino avremo 21.6°C con un’umidità del 36%, mentre nel corso della giornata le temperature raggiungeranno i 36.2°C con un’umidità che si manterrà intorno al 17%. Nel pomeriggio inizieranno a comparire nubi sparse, ma senza precipitazioni significative. Il vento soffierà da ovest con una velocità variabile tra i 1 e i 15 km/h.

In sintesi, i prossimi giorni a Campobasso si prospettano all’insegna del bel tempo, con temperature in aumento e la presenza di nubi sparse solo nella giornata di mercoledì. Sono previste temperature massime comprese tra i 30.3°C e i 36.2°C, con un aumento dell’umidità nel corso della settimana. Il vento sarà prevalentemente da nord-ovest con una velocità media variabile tra i 4 e i 16 km/h. Sono previste condizioni meteo ideali per godersi le giornate all’aperto e le attività all’aria aperta.