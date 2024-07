Meteo Catania, previsioni da Martedì 30 a Giovedì 01 Agosto

Meteo Catania prossimi giorni 30 Luglio, 31 Luglio, 01 Agosto: sereno con temperature elevate e vento leggero

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Catania indicano condizioni generalmente serene con temperature elevate e vento leggero. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ciascuna giornata.

Martedì, 30 Luglio 2024

Durante l’intera giornata di martedì, il cielo si presenterà generalmente sereno. Le temperature saranno in aumento, con valori che raggiungeranno i 34.3°C verso le ore centrali del mattino. Il vento soffierà da est con intensità variabile tra i 8 e i 18 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 30-40% per gran parte della giornata, garantendo un clima asciutto e piacevole.

Mercoledì, 31 Luglio 2024

Anche mercoledì sarà caratterizzato da un cielo prevalentemente sereno. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 31-32°C nel pomeriggio. Il vento sarà leggero, con una direzione prevalente da est-sudest. L’umidità sarà leggermente più alta rispetto al giorno precedente, oscillando tra il 48% e il 66% durante le ore diurne.

Giovedì, 01 Agosto 2024

La tendenza al bel tempo continuerà anche per giovedì. Le temperature massime toccheranno i 33-34°C e il vento sarà ancora debole, con direzione prevalentemente da est. L’umidità si manterrà su valori contenuti, garantendo una sensazione di benessere nonostante il caldo.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Catania prevedono condizioni climatiche stabili e un clima caldo ma piacevole. Si consiglia di adottare le opportune misure per proteggersi dal caldo, idratandosi a sufficienza e evitando di esporsi al sole nelle ore più calde della giornata.