Meteo Catanzaro, previsioni da Martedì 30 a Giovedì 01 Agosto

Meteo Catanzaro prossimi giorni 30 Luglio, 31 Luglio, 01 Agosto: sereno e caldo con leggera brezza.

Le previsioni meteo per Catanzaro indicano un cielo sereno e temperature elevate per i prossimi giorni. Martedì, il 30 Luglio, si prevede una giornata soleggiata con temperature in aumento durante la mattina e il primo pomeriggio. Le temperature massime saranno attorno ai 34 gradi Celsius, mentre durante la notte scenderanno a circa 26 gradi. L’umidità si manterrà intorno al 50%, con un leggero vento proveniente dall’Ovest-Nordovest.

Mercoledì, il 31 Luglio, il cielo resterà sereno per l’intera giornata, con temperature massime di 36 gradi Celsius durante il primo pomeriggio. Le temperature notturne si manterranno attorno ai 22 gradi. L’umidità diminuirà durante la giornata e sarà intorno al 30%. Il vento soffierà da Ovest-Nordovest con una velocità leggera che si manterrà attorno ai 10 km/h.

Giovedì, il 01 Agosto, il meteo sarà sempre caratterizzato da cielo sereno e temperature elevate, con un piccolo aumento dell’umidità durante il primo mattino. Le temperature massime raggiungeranno i 31 gradi Celsius, mentre durante la notte scenderanno a circa 23 gradi. Il vento soffierà da Ovest-Nordovest, con una velocità che si manterrà intorno ai 10 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 40%, garantendo un clima secco e caldo.

In conclusione, i prossimi giorni a Catanzaro saranno caratterizzati da un clima caldo e soleggiato, con temperature massime che supereranno i 30 gradi e una leggera brezza proveniente dall’Ovest-Nordovest. Si consiglia di adottare le misure necessarie per proteggersi dal caldo e idratarsi adeguatamente durante le ore più calde della giornata.