Meteo Firenze, previsioni da Martedì 30 a Giovedì 01 Agosto

Meteo per Martedì, 30 Luglio 2024

Per la giornata di Martedì, 30 Luglio 2024, a Firenze si prevede un’iniziale instabilità con un cielo coperto e nubi sparse al mattino. Le temperature si manterranno intorno ai 32-34°C. Nel corso della giornata, il cielo si libererà dalle nubi, portando a sereno con temperature massime di 37°C. Nel pomeriggio è previsto un lieve aumento dell’umidità, ma senza precipitazioni. Il vento soffierà prevalentemente da nord con una velocità media compresa tra 6 e 9 km/h, mentre l’umidità oscillerà tra il 24% e il 39%.

Meteo per Mercoledì, 31 Luglio 2024

Mercoledì, 31 Luglio 2024, a Firenze si prevede una giornata soleggiata con cielo sereno e temperature in aumento. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 38-39°C nel primo pomeriggio. Il vento soffierà da ovest con una velocità compresa tra 8 e 16 km/h, portando un leggero abbassamento dell’umidità. Nel tardo pomeriggio, le temperature si manterranno intorno ai 35-37°C, con un vento moderato da ovest e un’umidità che oscillerà tra il 19% e il 42%.

Meteo per Giovedì, 01 Agosto 2024

Giovedì, 01 Agosto 2024, a Firenze si prevede una giornata soleggiata con cielo sereno e temperature in lieve diminuzione rispetto al giorno precedente. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 35-36°C durante il primo pomeriggio, per poi diminuire gradualmente nel corso della giornata. Il vento soffierà da ovest-sud-ovest con una velocità compresa tra 11 e 18 km/h, portando ad un’ulteriore diminuzione dell’umidità. Nel tardo pomeriggio, le temperature si manterranno intorno ai 34-35°C, con un vento moderato da ovest-sud-ovest e un’umidità che oscillerà tra il 25% e il 50%.

In conclusione, per i prossimi giorni a Firenze, si prevedono condizioni di bel tempo con cielo sereno e temperature elevate. È consigliabile prestare attenzione alle alte temperature e mantenere un’adeguata idratazione e protezione solare. Sono previsti venti leggeri da nord e ovest che contribuiranno a mitigare l’umidità, rendendo le giornate piacevoli per attività all’aperto.