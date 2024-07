Meteo L’Aquila, previsioni da Martedì 30 a Giovedì 01 Agosto

Meteo L’Aquila prossimi giorni 30 Luglio, 31 Luglio, 01 Agosto: previsioni dettagliate

Il meteo dei prossimi giorni prevede condizioni generalmente stabili e soleggiate su L’Aquila. Analizzando nel dettaglio le previsioni per ogni giorno, possiamo osservare che Martedì, 30 Luglio, avremo cieli sereni per l’intera giornata con temperature in aumento, massime attorno ai 31-32°C nel pomeriggio. L’umidità sarà moderata, con venti leggeri provenienti principalmente da est. Non sono previste precipitazioni.

Mercoledì, 31 Luglio, il tempo sarà ancora prevalentemente soleggiato, con qualche nube in più nel corso della mattinata. Le temperature massime raggiungeranno i 32-33°C nel primo pomeriggio, mentre l’umidità si manterrà su valori accettabili. I venti saranno deboli, con prevalenza da sud-est. Nessuna precipitazione è prevista per l’intera giornata.

Giovedì, 01 Agosto, il cielo sarà nuovamente sereno per l’intera giornata, con temperature massime in aumento, attorno ai 34-35°C nel primo pomeriggio. L’umidità si manterrà su valori contenuti, mentre i venti saranno deboli o moderati provenienti da nord-ovest. Condizioni di stabilità senza precipitazioni.

In conclusione, possiamo affermare che L’Aquila godrà di tre giornate all’insegna del bel tempo, caratterizzate da cieli sereni o poco nuvolosi, temperature in aumento e venti deboli. L’umidità si manterrà su valori contenuti, garantendo condizioni di comfort. Si consiglia di prestare attenzione alle alte temperature, soprattutto nelle ore centrali della giornata, adottando le necessarie precauzioni per evitare colpi di calore.