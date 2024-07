Meteo Messina, previsioni da Martedì 30 a Giovedì 01 Agosto

Previsioni Meteo Messina prossimi giorni 30 Luglio, 31 Luglio, 01 Agosto: Tempo stabile con cielo sereno e temperature in aumento

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Messina indicano un clima stabile e soleggiato, con cielo sereno e temperature in aumento.

Martedì, 30 Luglio 2024

Il Martedì a Messina vedrà una giornata caratterizzata da cielo sereno per la maggior parte del tempo. Le temperature si manterranno elevate con valori intorno ai 32°C nel pomeriggio. L’umidità sarà moderata, attorno al 60-70%, mentre il vento soffierà leggero da nord a una velocità di 13-18 km/h.

Mercoledì, 31 Luglio 2024

Mercoledì il cielo a Messina sarà prevalentemente sereno, con un’ulteriore aumento delle temperature che potranno raggiungere i 31-32°C nel corso della giornata. L’umidità si manterrà su livelli moderati e il vento soffierà leggero da nord con una velocità variabile tra 10 e 18 km/h.

Giovedì, 01 Agosto 2024

Anche per Giovedì è previsto un clima stabile e soleggiato a Messina, con temperature che si manterranno intorno ai 30-31°C durante il giorno. L’umidità sarà moderata e il vento soffierà leggero da nord a nord-est con velocità comprese tra 8 e 15 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni indicano un periodo di bel tempo a Messina, con cielo sereno e temperature in aumento. È consigliabile prestare attenzione alle alte temperature, mantenendo un adeguato livello di idratazione e evitando l’esposizione prolungata al sole.