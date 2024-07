Meteo Milano, previsioni da Martedì 30 a Giovedì 01 Agosto

Meteo Milano prossimi giorni 30 Luglio, 31 Luglio, 01 Agosto:

Le previsioni meteo per Milano indicano una variazione delle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni. Analizziamo nel dettaglio cosa ci aspetta.

Martedì, 30 Luglio 2024:

Durante la giornata di martedì, il cielo sarà prevalentemente coperto con nubi sparse con temperature che varieranno da 24.9°C a mezzanotte fino a 32.6°C alle 14:00. L’umidità oscillerà tra il 43% e il 77%. Il vento soffierà prevalentemente da direzione SE con una velocità media compresa tra 4 km/h e 8 km/h. Nel pomeriggio, è previsto un aumento della copertura nuvolosa con una diminuzione della temperatura e un leggero aumento dell’umidità.

Mercoledì, 31 Luglio 2024:

Mercoledì si prospetta come una giornata prevalentemente serena, con cieli sgombri da nuvole e temperature in aumento. La giornata inizierà con una temperatura di 25.3°C a mezzanotte, che raggiungerà i 35.5°C alle 15:00. L’umidità si manterrà tra il 40% e il 81%. Il vento sarà debole, con una direzione che varierà da N-NE a SW, con una velocità compresa tra 1 km/h e 9 km/h. Nel pomeriggio è previsto un aumento della copertura nuvolosa con una leggera diminuzione della temperatura.

Giovedì, 01 Agosto 2024:

Giovedì sarà caratterizzato da un cielo nuvoloso con temperature che oscilleranno tra i 24°C e i 33.5°C. L’umidità si manterrà tra il 48% e l’87%. Il vento soffierà prevalentemente da direzione NW con una velocità compresa tra 0 km/h e 4 km/h. Durante la giornata è previsto un aumento della copertura nuvolosa con una leggera diminuzione delle temperature e dell’umidità.

In conclusione, nei prossimi giorni a Milano, assisteremo a un’alternanza di condizioni atmosferiche, con temperature in aumento e cieli che passeranno da coperti a sereni. È sempre consigliabile tenersi aggiornati sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto.