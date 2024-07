Previsioni meteo: break temporalesco fra 2-3 Agosto, ma continuerà a fare caldo

Anticiclone Africano e grande caldo nei prossimi giorni

Il mese di Luglio si è fin qui distinto per il gran caldo e condizioni di stabilità prolungata, merito dell’alta pressione di origine africana che staziona quasi costantemente sull’area mediterranea. Questo anticiclone continuerà a dettare le condizioni meteorologiche anche all’inizio della prossima settimana, nei giorni conclusivi del mese, portando bel tempo e temperature estremamente elevate su gran parte del territorio italiano. Fino a giovedì 1 agosto, il caldo e il sole regneranno sovrani, con temperature che raggiungeranno ampiamente i 35 gradi in molte aree d’Italia, ma con punte anche di 40° nelle zone interne, specie quelle del Centro.

Peggioramento temporalesco fra 2-3 Agosto

Tuttavia, fra 2-3 agosto, i modelli meteorologici indicano un sempre più probabile cambiamento delle condizioni atmosferiche. Secondo le previsioni del modello GFS, si prospetta un transitorio indebolimento dell’alta pressione africana, con l’arrivo di un’ondulazione di aria più fresca in quota di provenienza atlantica.

Questa impulso instabile dovrebbe interessare inizialmente il Nord Italia nella giornata di Venerdì 2 portando un netto peggioramento e l’arrivo di temporali sparsi sia sulle aree montuose che sulla Pianura Padana, specie l’area centro-orientale. Successivamente, nel corso di Sabato, dovrebbe lambire anche il Centro-Sud, portando probabilmente dell’instabilità sulle aree appenniniche e regioni adriatiche, meno intensa e organizzata rispetto al Nord ma comunque da tenere d’occhio perché associata a fenomeni localmente intensi.

Lieve e temporanea attenuazione del caldo

A questo peggioramento temporalesco non si accompagnerà una rinfrescata significativa. Dovremmo assistere a una lieve attenuazione del caldo in particolar modo nel weekend, con qualche grado in meno, ma continuerà comunque a fare molto caldo, con temperature diffusamente oltre i 30 gradi.

Inoltre all’inizio della settimana prossima l’anticiclone Africano dovrebbe riprendere vigore, portando un nuovo aumento delle temperature e un ritorno a condizioni ampiamente stabili. Ma ci ritorneremo meglio nei prossimi aggiornamenti.