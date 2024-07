Meteo Bari, previsioni da Mercoledì 31 a Venerdì 02 Agosto

Meteo BARI prossimi giorni 31 Luglio, 01 Agosto, 02 Agosto: Sereno e temperature in aumento

Le previsioni meteo per Bari indicano condizioni di sereno nei prossimi giorni, con temperature in aumento. Mercoledì 31 Luglio, si prevede una giornata soleggiata con temperature che oscillano tra i 26 e i 32 gradi Celsius. L’umidità si attesta intorno al 52% durante le prime ore del giorno, salendo leggermente nel pomeriggio. Il vento soffierà da Ovest-Nordovest con una velocità media di 16 km/h. Giovedì 01 Agosto, le condizioni rimarranno stabili, con temperature che oscilleranno tra i 24 e i 33 gradi Celsius. L’umidità sarà inferiore al 50% per gran parte della giornata, con leggere variazioni nelle prime ore del mattino. Il vento sarà prevalentemente da Sudovest con una velocità che varia tra i 4 e i 16 km/h. Venerdì 02 Agosto, il tempo rimarrà sereno con temperature comprese tra i 26 e i 34 gradi Celsius. L’umidità sarà più elevata durante la mattina, ma diminuirà nel corso della giornata. Il vento soffierà da Ovest-Sudovest con una velocità media di 14 km/h.

Le temperature si manterranno sopra la media stagionale, con condizioni di caldo in aumento verso la fine della settimana. Si consiglia di adottare le precauzioni necessarie per evitare colpi di calore e disidratazione, mantenendosi idratati e evitando l’esposizione prolungata al sole durante le ore più calde della giornata. Nonostante il cielo sereno, è importante proteggersi adeguatamente dai raggi UV utilizzando creme solari e indossando abiti protettivi.