Meteo Brescia, previsioni da Mercoledì 31 a Venerdì 2 Agosto

Meteo Brescia prossimi giorni 31 Luglio, 01 Agosto, 02 Agosto: variabilità del tempo con precipitazioni previste

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Brescia mostrano una variazione significativa delle condizioni atmosferiche, con la possibilità di precipitazioni in diverse fasi della giornata. Analizziamo nel dettaglio cosa ci aspetta.

Meteo Mercoledì, 31 Luglio 2024

La giornata inizierà con cielo coperto e lievi precipitazioni verso l’alba, con temperature intorno ai 25-26°C e umidità attorno al 70%. Nel corso della mattinata, il cielo si schiarirà leggermente, con la comparsa di nubi sparse e temperature che saliranno fino a superare i 30°C. Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno con temperature stabili intorno ai 34-35°C e umidità attorno al 45-50%. La situazione meteorologica rimarrà pressoché invariata anche in serata, con un graduale aumento della copertura nuvolosa e un calo delle temperature fino a raggiungere i 27-28°C.

Il vento soffierà prevalentemente da ovest-sudovest con intensità compresa tra 1 e 9 km/h.

Meteo Giovedì, 01 Agosto 2024

La giornata inizierà con cielo poco nuvoloso e temperature intorno ai 25-26°C e umidità attorno al 70%. Nel corso della mattinata, il cielo si manterrà sereno con un graduale aumento delle temperature fino a superare i 31-32°C. Nel primo pomeriggio, la situazione rimarrà stabile con cielo sereno e temperature intorno ai 31-32°C. Verso le ore 12:00 è prevista l’arrivo di precipitazioni, con una diminuzione delle temperature e aumento dell’umidità. Nel corso del pomeriggio, le precipitazioni si manterranno con intensità variabile, mentre le temperature si manterranno attorno ai 31°C. La serata vedrà un cielo nuvoloso con temperature in calo fino a raggiungere i 22-23°C.

Il vento soffierà prevalentemente da ovest-nordovest con intensità compresa tra 1 e 11 km/h.

Meteo Venerdì, 02 Agosto 2024

La giornata inizierà con un cielo sereno, temperature intorno ai 22-23°C e umidità attorno all’88%. Nel corso della mattinata, il cielo si manterrà poco nuvoloso con temperature in aumento fino a superare i 28-29°C. Nel corso del pomeriggio, la situazione rimarrà stabile con cielo poco nuvoloso e temperature intorno ai 30-31°C. Verso le ore 13:00 è prevista l’arrivo di precipitazioni, con una diminuzione delle temperature e aumento dell’umidità. Nel corso del pomeriggio, le precipitazioni si manterranno con intensità variabile, mentre le temperature si manterranno attorno ai 28-29°C. La serata vedrà un cielo nuvoloso con temperature in calo fino a raggiungere i 22-23°C.

Il vento soffierà prevalentemente da sud-sudovest con intensità compresa tra 0 e 11 km/h.

In conclusione, i prossimi giorni a Brescia saranno caratterizzati da una variazione delle condizioni meteorologiche, con la presenza di precipitazioni e un’alternanza di cielo sereno e nuvolosità. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni in tempo reale per adattare al meglio le attività all’andamento del tempo.