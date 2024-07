Meteo Catania, previsioni da Mercoledì 31 a Venerdì 2 Agosto

Meteo Catania prossimi giorni 31 Luglio, 01 Agosto, 02 Agosto: giornate estive con cielo sereno e temperature elevate

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Catania indicano condizioni tipicamente estive con cielo sereno e temperature elevate. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ciascuna giornata.

Meteo per Mercoledì, 31 Luglio, 2024

La giornata di Mercoledì si prospetta caratterizzata da cielo sereno per la maggior parte del tempo. Le temperature si manterranno elevate, con valori che raggiungeranno i 31 gradi durante le ore centrali della giornata. L’umidità sarà moderata, oscillando intorno al 60%. Il vento soffierà da direzione Est-Sudest con una velocità che potrà raggiungere i 14 km/h durante il pomeriggio.

Meteo per Giovedì, 01 Agosto, 2024

Anche per Giovedì le condizioni meteo saranno simili, con cielo sereno e temperature che potranno toccare i 34 gradi durante le ore più calde della giornata. L’umidità sarà più contenuta rispetto al giorno precedente, attestandosi intorno al 30%, mentre il vento soffierà da direzione Est-Sudest con una velocità che potrà raggiungere i 13 km/h. Nel pomeriggio è prevista la comparsa di alcune nuvole, ma senza possibilità di precipitazioni.

Meteo per Venerdì, 02 Agosto, 2024

Venerdì il bel tempo continuerà a dominare, con cielo sereno e temperature che potranno superare i 36 gradi durante le ore centrali della giornata. L’umidità rimarrà contenuta intorno al 20-25%, mentre il vento soffierà da direzione Sudovest con una velocità che potrà raggiungere i 10 km/h. Nel corso del pomeriggio potrebbero verificarsi alcune brevi nuvole, ma senza conseguenze sulle condizioni atmosferiche.

In conclusione, il quadro meteo per i prossimi giorni a Catania si presenta all’insegna del bel tempo e del caldo. Si consiglia di adottare le dovute precauzioni per proteggersi dall’eccessiva esposizione al sole e dalle temperature elevate.