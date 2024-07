Meteo Catanzaro, previsioni da Mercoledì 31 a Venerdì 02 Agosto

Previsioni Meteo per Catanzaro

Nei prossimi giorni a Catanzaro, il cielo si mostrerà sereno e stabile, con temperature in aumento e venti leggeri.

Meteo per Mercoledì, 31 Luglio 2024

La giornata inizierà con cielo sereno e temperature gradevoli, intorno ai 25-26°C, accompagnate da una leggera brezza proveniente da nord-ovest. Nel corso della mattinata, le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 35-36°C nelle ore centrali del giorno. Il vento tenderà a provenire da sud-est con intensità tra i 12 e i 16 km/h. Nel pomeriggio, le temperature si manterranno sui 34-35°C, con venti leggeri provenienti da sud-sud-est. Durante il tramonto e la serata, le temperature scenderanno intorno ai 27-28°C, accompagnate da un aumento dell’umidità.

Le previsioni indicano una giornata di sereno, con un’umidità media del 40-50% e venti leggeri provenienti da direzioni variabili.

Meteo per Giovedì, 01 Agosto 2024

Anche per giovedì, il cielo sarà prevalentemente sereno e le temperature si manterranno stabili. Al mattino, si registreranno temperature intorno ai 25-27°C, con venti leggeri provenienti da nord-ovest. Durante la giornata, le temperature saliranno fino a toccare i 33-34°C, con venti che si sposteranno da sud-ovest a ovest. Nel tardo pomeriggio e in serata, le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi intorno ai 24-26°C, con un aumento dell’umidità.

Le previsioni indicano condizioni di sereno, con un’umidità che oscillerà tra il 40% e il 76% e venti leggeri provenienti principalmente da ovest-nord-ovest.

Meteo per Venerdì, 02 Agosto 2024

La giornata di venerdì sarà caratterizzata da cielo sereno e temperature in lieve calo rispetto ai giorni precedenti. Al mattino, le temperature si attesteranno intorno ai 22-23°C, con venti leggeri provenienti da sud-est. Durante il giorno, le temperature saliranno gradualmente fino a 31-32°C, con venti che ruoteranno da sud-est a nord-ovest. In serata, le temperature si manterranno intorno ai 25-27°C, con umidità in aumento.

Le previsioni confermano una giornata di sereno, con un’umidità che oscillerà tra il 40% e il 60% e venti leggeri provenienti da direzioni variabili.