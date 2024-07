Meteo Milano, previsioni da Mercoledì 31 Luglio a Venerdì 2 Agosto

Meteo Milano prossimi giorni 31 Luglio, 01 Agosto, 02 Agosto: variazioni climatiche in arrivo

Le previsioni meteo per Milano mostrano variazioni significative nei prossimi giorni. Analizziamo nel dettaglio le condizioni atmosferiche previste per ciascuna giornata.

Meteo Mercoledì, 31 Luglio 2024

Mercoledì a Milano si prevede una giornata con cielo variabile. Al mattino, cielo coperto con temperature che si attesteranno intorno ai 25-28°C. Nel corso della giornata, il cielo si schiarirà e le temperature raggiungeranno punte di 34-35°C nelle ore centrali. Il vento soffierà con una moderata intensità proveniente da direzioni sud-ovest. L’umidità oscillerà tra il 47% e il 79%.

Meteo Giovedì, 01 Agosto 2024

Giovedì, Milano sarà interessata da cambiamenti significativi. Il mattino inizierà con cielo poco nuvoloso e temperature attorno ai 24-32°C. Nel corso della mattinata, il cielo si coprirà e si prevede l’arrivo di precipitazioni, con punte di pioggia tra le 11:00 e le 13:00. Le temperature si manterranno sui valori di 31-32°C. Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto con temperature che oscilleranno tra i 30 e i 32°C. Il vento soffierà moderatamente provenendo da direzioni variabili, passando da ovest a nord-ovest. L’umidità si manterrà intorno al 53-84%.

Meteo Venerdì, 02 Agosto 2024

Venerdì le condizioni meteo a Milano vedranno un cielo prevalentemente sereno con nubi sparse. Le temperature si attesteranno sui 22-31°C. Durante il pomeriggio sono previste precipitazioni, con punte di pioggia tra le 12:00 e le 15:00, accompagnate da un aumento dell’umidità. Il vento soffierà moderatamente provenendo da est-nord-est. L’umidità si manterrà tra il 55% e il 77%.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Milano mostrano variazioni significative delle condizioni atmosferiche. È consigliabile prestare attenzione agli aggiornamenti meteo per essere preparati a eventuali cambiamenti repentini.