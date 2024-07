Meteo Modena, previsioni da Mercoledì 31 a Venerdì 02 Agosto

Previsioni Meteo per Modena nei prossimi giorni:

Modena, città situata nella regione Emilia-Romagna, si prepara ad affrontare condizioni meteorologiche variegate nei prossimi giorni. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ciascuna giornata, per consentire a tutti i residenti e ai visitatori di pianificare le proprie attività in base alle previsioni del tempo.

Mercoledì, 31 Luglio 2024:

Durante la notte e le prime ore del mattino, ci si aspetta un cielo coperto con temperature che si aggirano intorno ai 24-25°C e umidità intorno al 70%. Il vento soffierà principalmente dai quadranti sud e sud-ovest con una velocità media di 1-3 km/h. Tuttavia, a partire dalle ore 7:00, sono previste condizioni di cielo poco nuvoloso con un graduale aumento della temperatura che raggiungerà i 36-37°C nel pomeriggio. Il vento cambierà direzione verso nord-est e l’intensità aumenterà fino a 7 km/h. La giornata sarà caratterizzata da un clima caldo e asciutto.

Giovedì, 01 Agosto 2024:

La giornata di giovedì sarà caratterizzata da un cielo prevalentemente sereno, con temperature che inizieranno intorno ai 25-26°C durante la notte e saliranno fino a toccare i 38°C durante il primo pomeriggio. L’umidità si manterrà intorno al 20-30% mentre il vento soffierà principalmente da ovest e nord-ovest con una velocità media compresa tra 2 e 13 km/h. Tuttavia, nel tardo pomeriggio sono previste condizioni di cielo coperto e un repentino aumento della velocità del vento. Si consiglia di prestare attenzione a tali variazioni meteorologiche durante il corso della giornata.

Venerdì, 02 Agosto 2024:

Venerdì porterà un cambiamento significativo nelle condizioni meteorologiche, con una diminuzione delle temperature rispetto ai giorni precedenti. Durante le prime ore del mattino, è previsto un cielo coperto e umidità intorno al 90%, con temperature che si aggireranno intorno ai 23-25°C. Nel corso della mattinata e del primo pomeriggio sono previste precipitazioni, con temperature che si manterranno intorno ai 30-32°C. Nel tardo pomeriggio e sera, si prevede una graduale diminuzione delle precipitazioni e un ritorno a condizioni di cielo sereno. Il vento cambierà direzione da sud-est a ovest con una velocità media tra 0 e 9 km/h.

Queste previsioni meteo offrono un quadro dettagliato delle condizioni atmosferiche previste per i prossimi giorni a Modena. È importante tenere conto di tali informazioni per pianificare le attività all’aperto e adattarsi alle variazioni del clima. Si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni meteo in modo da poter affrontare al meglio le eventuali variazioni delle condizioni atmosferiche.