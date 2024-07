Meteo Padova, previsioni da Mercoledì 31 a Venerdì 02 Agosto

Previsioni meteo per Padova:

Nei prossimi giorni, il tempo a Padova sarà caratterizzato da variazioni significative, con condizioni meteorologiche mutevoli e diverse. Vediamo nel dettaglio cosa ci aspetta giorno per giorno.

MERCOLEDÌ, 31 LUGLIO 2024:

Il mercoledì a Padova si presenterà con una giornata prettamente soleggiata, con poche nubi sparse nelle prime ore del mattino. Le temperature si attesteranno su valori elevati, con un massimo di 35.5°C nel pomeriggio. Il vento sarà per lo più debole, con una velocità media compresa tra 0 e 10 km/h proveniente principalmente da direzioni meridionali. L’umidità oscillerà tra il 39% e l’83% durante la giornata.

GIOVEDÌ, 01 AGOSTO 2024:

Giovedì il tempo subirà un cambiamento repentino, con l’arrivo di nuvole dense e precipitazioni nel corso della giornata. Le temperature si manterranno elevate al mattino, ma caleranno drasticamente nel pomeriggio, raggiungendo un minimo di 23.8°C a causa dell’arrivo delle piogge. Il vento aumenterà di intensità fino a raggiungere i 15 km/h, provenendo da direzioni variabili. L’umidità sarà in costante aumento, toccando il 88% in serata.

VENERDÌ, 02 AGOSTO 2024:

Venerdì a Padova il tempo si manterrà instabile, con possibili piogge sparse e cieli nuvolosi. Le temperature si manterranno fresche, con valori massimi di 28°C durante la mattina. Il vento soffierà in prevalenza da nord-est con intensità variabile tra 0 e 10 km/h. L’umidità sarà elevata durante l’intera giornata, raggiungendo picchi del 97% nelle prime ore della notte.

In conclusione, le previsioni meteo per Padova indicano un’alternanza di condizioni meteorologiche nei prossimi giorni, con una giornata soleggiata, seguita da una giornata instabile con piogge e nuvole, e infine una giornata nuvolosa e umida. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni aggiornate per pianificare al meglio le attività all’aperto e adattarsi ai repentini cambiamenti del tempo.