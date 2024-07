Meteo Palermo, previsioni da Mercoledì 31 a Venerdì 02 Agosto

Meteo Palermo prossimi giorni 31 Luglio, 01 Agosto, 02 Agosto: sereno e caldo

Nei prossimi giorni, il tempo a Palermo si manterrà stabile e soleggiato con temperature elevate. Mercoledì, 31 Luglio, si prevede una giornata prevalentemente soleggiata con temperature che oscilleranno tra i 27 e i 32 gradi Celsius. L’umidità si manterrà intorno al 60-70%, mentre la velocità media del vento sarà tra i 3 e i 13 km/h proveniente principalmente da nord-nordest. Non sono previste precipitazioni durante l’intera giornata.

Previsioni per Giovedì, 01 Agosto

Giovedì, il clima sarà caratterizzato da un cielo sereno e temperature comprese tra i 26 e i 31 gradi Celsius. L’umidità si manterrà costante intorno al 40-85%, mentre la velocità del vento sarà moderata, con valori tra i 2 e gli 11 km/h proveniente da nord-nordest. Non sono previste precipitazioni, e il tempo rimarrà stabile per l’intera giornata.

Previsioni per Venerdì, 02 Agosto

Venerdì, il meteo a Palermo sarà caratterizzato da cielo sereno e temperature elevate, oscillanti tra i 25 e i 33 gradi Celsius. L’umidità si manterrà tra il 50-60%, mentre la velocità del vento sarà leggera, con valori tra 0 e 11 km/h proveniente principalmente da nord-nordest. Non sono previste precipitazioni durante l’intera giornata, e il tempo si manterrà stabile e soleggiato.

In conclusione, le previsioni meteo indicano una situazione di bel tempo e clima caldo per i prossimi giorni a Palermo. Si consiglia di prestare attenzione alle alte temperature e di adottare le adeguate misure di protezione dal caldo. Consultare sempre aggiornamenti e avvisi meteo per eventuali cambiamenti nelle condizioni atmosferiche.