Meteo Perugia, previsioni da Mercoledì 31 a Venerdì 2 Agosto

Previsioni Meteo Perugia prossimi giorni

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Perugia indicano un clima variabile, con un mix di sereno e nuvolosità. Analizziamo nel dettaglio le condizioni previste per ciascuna giornata.

Mercoledì, 31 Luglio 2024

Il cielo sarà principalmente sereno per gran parte della giornata. Tuttavia, verso le prime ore del mattino e nel pomeriggio sono previste nubi sparse e un cielo coperto. Le temperature si manterranno elevate, con valori massimi intorno ai 37.6°C verso le ore centrali del pomeriggio. L’umidità diminuirà gradualmente nel corso della giornata, attestandosi intorno al 13% nel pomeriggio. I venti soffieranno con una velocità compresa tra 2 e 9 km/h, principalmente da direzione nord-est.

Giovedì, 01 Agosto 2024

La giornata si presenterà con un cielo sereno, salvo alcune nubi sparse nelle prime ore del mattino. Le temperature saranno in linea con il giorno precedente, con valori massimi che raggiungeranno i 36.7°C nel primo pomeriggio. L’umidità si manterrà intorno al 13-15% durante gran parte della giornata. I venti soffieranno con una velocità tra 4 e 17 km/h, principalmente da direzione ovest-sud-ovest.

Venerdì, 02 Agosto 2024

La giornata si aprirà con un cielo sereno, con un leggero aumento della nuvolosità nelle ore centrali della giornata. Le temperature massime si manterranno intorno ai 36.5°C nel primo pomeriggio, con un’umidità che oscillerà tra il 18% e il 33%. I venti soffieranno con una velocità compresa tra 2 e 20 km/h, prevalentemente da direzione sud-sud-ovest.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Perugia indicano un clima caldo e variabile, con cieli per lo più sereni e un aumento della nuvolosità solo in alcune fasce orarie. Le temperature si manterranno elevate, accompagnate da un’umidità relativamente bassa. I venti soffieranno con intensità moderata da diverse direzioni predominanti. Si consiglia di tenere sempre sotto controllo le previsioni locali per eventuali aggiornamenti.