Meteo Potenza, previsioni da Mercoledì 31 a Venerdì 02 Agosto

Previsioni Meteo per Potenza:

Le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Potenza promettono condizioni stabili e soleggiate. Vediamo nel dettaglio cosa ci aspetta giorno per giorno.

Meteo per Mercoledì 31 Luglio 2024:

La giornata inizierà con cieli sereni e temperature gradevoli, intorno ai 18°C, con un’umidità attorno al 42%. Nel corso della mattinata il cielo si manterrà poco nuvoloso, con temperature in aumento fino a raggiungere i 28°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio le nubi saranno più sparse, con temperature che si manterranno intorno ai 29-30°C. La serata proseguirà con cieli sereni e temperature che si abbasseranno gradualmente fino a raggiungere i 19°C verso mezzanotte. Il vento sarà prevalentemente da nord con una velocità media compresa tra 2 e 8 km/h.

Meteo per Giovedì 01 Agosto 2024:

Anche per questo giorno ci attendiamo condizioni di cielo sereno per gran parte della giornata. Le temperature inizieranno intorno ai 18°C durante la notte, per poi salire gradualmente fino a toccare i 32-33°C nelle ore centrali del pomeriggio. L’umidità si manterrà intorno al 20-25%. Il vento sarà debole, con direzione prevalente da nord-nordovest, con velocità comprese tra 2 e 10 km/h. Anche la sera e la notte saranno caratterizzate da cieli sgombri da nubi e temperature piacevoli.

Meteo per Venerdì 02 Agosto 2024:

La fine della settimana si prospetta all’insegna del sereno. Durante la notte le temperature saranno intorno ai 21°C, mentre durante il giorno raggiungeranno i 33-34°C. L’umidità si manterrà intorno al 20-25%. Il vento soffierà debolmente da ovest-sudovest con velocità comprese tra 4 e 12 km/h. Anche in questo caso, sereno anche in serata con temperature che si abbasseranno gradualmente fino a toccare i 24°C verso mezzanotte.

Complessivamente, il tempo a Potenza si preannuncia stabile e soleggiato per i prossimi giorni, con temperature estive e venti deboli. È consigliabile prestare attenzione alle ore centrali della giornata quando il caldo potrebbe risultare più intenso.