Meteo Trento, previsioni da Mercoledì 31 a Venerdì 02 Agosto

Previsioni Meteo per Trento: Mercoledì 31 Luglio 2024

Il mercoledì a Trento si prevede un inizio di giornata con nubi sparse e un’umidità del 84% alle 00:00 con una temperatura di 22.4°C. Durante la mattinata, la nebbia sarà presente fino alle prime ore del pomeriggio, quando il cielo si schiarirà e la temperatura raggiungerà il picco di 33.9°C alle 14:00. Nel primo pomeriggio, è prevista la presenza di nubi sparse con una leggera diminuzione della temperatura. Verso sera, il cielo si coprirà nuovamente con un aumento dell’umidità al 74% e una temperatura di 24.2°C.

Previsioni Meteo per Trento: Giovedì 1 Agosto 2024

Giovedì a Trento si prevedono condizioni meteorologiche variabili con una temperatura che oscillerà tra 21.2°C e 31.7°C. La giornata inizierà con un cielo coperto e un’umidità del 79% alle 00:00. Alle prime ore del mattino, è prevista la comparsa della pioggia seguita da una diminuzione dell’umidità. Durante il pomeriggio, si prevede un temporale con grandine e una temperatura di 22.6°C. Nel primo pomeriggio, il cielo si libererà nuovamente con nubi sparse e la temperatura aumenterà fino a 29.3°C. Verso sera, sono previste piogge e un aumento dell’umidità al 90% con una temperatura di 23.1°C.

Previsioni Meteo per Trento: Venerdì 2 Agosto 2024

Venerdì, il cielo a Trento si presenterà coperto con un’umidità che oscillerà tra il 37% e il 93%. La temperatura varierà tra 20.2°C e 31.6°C. Durante la nottata, sono previste condizioni di cielo coperto con un’umidità del 93% alle 00:00. L’umidità diminuirà leggermente durante il mattino, con la presenza di nubi sparse e una temperatura di 31.6°C. Nel primo pomeriggio, è prevista la comparsa di nubi sparse con una temperatura di 31.4°C. Nel tardo pomeriggio, la temperatura diminuirà fino a 27.1°C con possibili precipitazioni. Verso sera, il cielo si presenterà nuovamente coperto con un’umidità del 73% e una temperatura di 24.3°C.

In conclusione, per i prossimi giorni a Trento si prevedono condizioni meteorologiche variabili con la presenza di nubi sparse, piogge e temporali. Le temperature massime raggiungeranno i 33.9°C, mentre le minime si attesteranno sui 20.2°C. L’umidità sarà un elemento costante e potrebbe influenzare il grado di comfort termico.È consigliabile prestare attenzione alle previsioni e prepararsi di conseguenza per affrontare le condizioni meteorologiche in arrivo.