Meteo Verona, previsioni da Mercoledì 31 a Venerdì 2 agosto

Meteo Verona prossimi giorni 31 Luglio, 01 Agosto, 02 Agosto: sereno con possibili precipitazioni

Il tempo previsto per i prossimi giorni a Verona sarà caratterizzato da cieli sereni, ma con possibili precipitazioni in arrivo. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ciascuna giornata.

Meteo Mercoledì 31 Luglio

Durante la notte e le prime ore del mattino il cielo sarà coperto con temperature intorno ai 24-25°C e un’umidità che oscillerà intorno al 75-80%. Verso l’alba, tuttavia, si avranno dei miglioramenti con la comparsa di ampie schiarite e un graduale aumento delle temperature. Nel corso della giornata i valori termici raggiungeranno punte massime di 35-36°C con un’umidità che si manterrà intorno al 40-45%. Il vento soffierà con intensità variabile da ovest-sudovest a nord-nordest, con velocità comprese tra 5 e 11 km/h. Nel complesso, si prospetta una giornata prevalentemente soleggiata e calda.

Meteo Giovedì 01 Agosto

Anche per giovedì si prevede una giornata all’insegna del sereno. Tuttavia, nel tardo pomeriggio sono attese precipitazioni sparse con possibili temporali e un calo delle temperature. Durante la notte e le prime ore del mattino la copertura nuvolosa sarà variabile con valori di umidità che oscilleranno tra il 70% e l’80%. Con l’avanzare della giornata le nuvole si diraderanno, consentendo alla temperatura di salire fino a 36-37°C, mentre l’umidità scenderà al 38-40%. Il vento sarà prevalentemente da sud-sudovest con intensità tra 6 e 13 km/h. È consigliabile essere preparati ad un repentino cambiamento delle condizioni meteo nel corso della giornata.

Meteo Venerdì 02 Agosto

La giornata di venerdì si aprirà con cielo coperto e possibilità di temporali e grandinate durante le prime ore del mattino. Nel corso della giornata le condizioni miglioreranno, con schiarite e un graduale aumento delle temperature fino a 28-29°C, accompagnate da un’umidità intorno al 60-70%. Nel tardo pomeriggio e sera sono previste nuove precipitazioni, seguite da un miglioramento delle condizioni atmosferiche. Il vento soffierà con intensità variabile tra est e sud-est, con velocità comprese tra 1 e 10 km/h. Si consiglia di prestare attenzione alle previsioni aggiornate, in quanto potrebbero verificarsi improvvisi cambiamenti nelle condizioni meteo.

In conclusione, nonostante la prevalenza di cieli sereni, è importante tenere d’occhio le previsioni per essere preparati a eventuali precipitazioni. Inoltre, vista l’alta probabilità di temperature elevate, è consigliabile prendere le dovute precauzioni per proteggersi dal caldo. Restate aggiornati sulle previsioni e godetevi le vostre giornate a Verona!