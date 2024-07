Nuovo avviso dell’Aeronautica Militare: punte di 40°C in diverse regioni, ecco quali

Continua l’ondata di calore sull’Italia: temperature roventi vicine ai 40 gradi

L’ondata di calore che sta colpendo l’Italia non sembra voler dare tregua. Le temperature continuano ad essere molto elevate, avvicinandosi pericolosamente ai 40 gradi, specialmente nelle isole maggiori e nel Centro Italia. L’Aeronautica Militare ha emesso un nuovo avviso per caldo intenso, segnalando la criticità della situazione.

Avviso per caldo intenso dall’Aeronautica Militare

L’Aeronautica Militare ha diramato una “Previsione di Fenomeni Intensi” alle ore 12:00 UTC del 30 luglio 2024. Questo avviso sottolinea la persistenza delle condizioni di ondata di calore, fornendo dettagli specifici per le diverse regioni:

Toscana : Per le prossime 36 ore, sono previste temperature massime con picchi fino a 39/40 °C nelle aree interne.

: Per le prossime 36 ore, sono previste temperature massime con picchi fino a 39/40 °C nelle aree interne. Umbria, Lazio, Sicilia e Sardegna: Per le prossime 48/60 ore, sono previste temperature massime con picchi fino a 40 °C nelle aree interne.

Impatti e raccomandazioni

Le temperature elevate rappresentano un rischio significativo per la salute pubblica, specialmente per le persone anziane, i bambini e coloro che soffrono di malattie croniche. È essenziale seguire alcune raccomandazioni per mitigare gli effetti del caldo intenso:

Idratazione: Bere abbondante acqua per evitare la disidratazione. Evitare l’esposizione diretta al sole: Limitare le attività all’aperto nelle ore più calde della giornata. Utilizzare abbigliamento leggero: Indossare abiti leggeri e di colore chiaro per ridurre l’assorbimento di calore. Rinfrescare gli ambienti: Utilizzare ventilatori o condizionatori d’aria per mantenere freschi gli ambienti interni. Assistenza ai più vulnerabili: Prestare particolare attenzione a bambini, anziani e persone con problemi di salute.

Previsioni per i prossimi giorni

Le previsioni meteo indicano che l’ondata di calore continuerà a interessare l’Italia nei prossimi giorni, intensificandosi soprattutto al centro-sud. Le temperature più elevate sono attese soprattutto nelle aree interne della Toscana, Umbria, Lazio, Sicilia e Sardegna. I cittadini sono invitati a seguire gli aggiornamenti meteo e gli avvisi delle autorità competenti per rimanere informati sull’evoluzione della situazione.