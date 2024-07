Veneto: fulmine “entra in casa”, bruciato impianto elettrico e bucato il muro

Domenica sera a Mareno di Piave si è vissuto un momento di grande paura quando un fulmine si è abbattuto con violenza su un’abitazione in piazza del Municipio, durante la forte ondata di maltempo che ha colpito il Veneto e in particolare la provincia di Treviso, con una vera e propria tempesta di fulmini.

Erano circa le 21:00 quando la scarica ha colpito l’antenna dell’abitazione, propagandosi istantaneamente attraverso l’impianto elettrico. In quel momento, la padrona di casa era seduta a guardare la televisione. L’impatto è stato tale che la centralina elettrica è esplosa, causando danni al muro attraversato dalla scarica e bucando praticamente il tetto.

Nonostante la potenza del fulmine, fortunatamente non si sono verificati incendi né danni strutturali gravi all’abitazione. Tuttavia, il fragore dell’esplosione e il danno visibile al muro hanno causato un forte spavento alla residente e ai vicini.

Immediatamente dopo l’accaduto, sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato per mettere in sicurezza l’abitazione e verificare che non ci fossero ulteriori pericoli.